Для доставки С-400 в Турцию потребовалась особая срочность

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12 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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США ввязываются в мировую валютную войну

Резкое ослабление доллара невыгодно РоссииФото: Alex Kosev/YAY/ТАСС
Американский президент покусился на святая святых, потребовав разработать меры для девальвации доллара. И ФРС, кажется, ему подыгрывает, обещая снизить ставку уже в этом месяце. Какие последствия вызовет девальвация мировой резервной валюты, если ситуация начнет развиваться по худшему сценарию? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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С-400 помогут Турции добывать газ в Средиземном море

Наши С-400 могут понадобиться Эрдогану для «крупного шухера» у чужих береговФото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Места дислокации российских С-400 в Турции показывают, что Анкара намерена закрыть ими не только границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром. А это нужно Анкаре, чтобы вести разработку газа на шельфе острова. Ситуация приведет к выяснениям отношений между Турцией с Грецией и в целом с ЕС, а значит, к конфликту внутри НАТО. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...

Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
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Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

Алексей Алешковский, сценарист
Случившаяся намедни габуния мгновенно оказалась не только мемом, но и примечательным симптомом, указывающим на вирус политтехнологического происхождения. И не то чтобы работу этого вируса нельзя было заметить раньше. Подробности...
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    Честный Взгляд: Кого будет люстрировать Зеленский

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            Для доставки С-400 в Турцию потребовалась особая срочность

            Ан-124 доставили в Турцию не только комплексы, но и сопутствующее оборудование   12 июля 2019, 19:17
            Фото: msb.gov.tr
            Текст: Виктор Сокирко

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            Россия начала выполнение важнейшего оборонного контракта - первые ЗРК С-400 доставлены в Турцию. Можно было ожидать, что тяжелое оборудование будет перевезено морским транспортом, однако был выбран куда более дорогостоящий вариант - самолеты Ан-124 «Руслан». В чем были минусы доставки морским путем - и плюсы воздушного варианта?

            Договор о поставке российских зенитных ракетных систем С-400 Турции был заключен еще в конце 2017 года, цена контракта – 2,5 миллиарда долларов. США активно противились этой сделке, рассчитывая поставить Анкаре свои ЗРК Patriot.

            Здесь присутствовали и доводы о несовместимости С-400 со стандартами НАТО, и фактор военно-технического сотрудничества со страной, которая противостоит в военном плане альянсу. Играла значение и достаточно высокая сумма сделки – американцы потеряли весьма выгодный контракт, когда поняли, что их «Патриоты» откровенно проигнорировали как более слабые, но более дорогие. Бизнес – ничего личного, покупайте только наше.

            Сейчас эти системы, как сообщают информагентства, уже находятся на турецкой авиабазе Мюртед, где приземлился второй российский военно-транспортный самолет с партией компонентов для С-400, ожидается и третий борт Ан-124 «Руслан» в рамках осуществления поставок.

            Самое интересное в данном случае - не сам факт поставки, он давно ожидался. Но почему комплексы привезли именно с помощью самолетов? Ведь это гораздо дороже, чем обычный, морской путь - хотя, конечно, и гораздо быстрее. К чему такая спешка и наиболее дорогой способ доставки вооружений?

            Турецкий президент Эрдоган свой выбор все же сделал в пользу российских вооружений. Вероятно, что мог колебаться из-за окриков из Вашингтона, но стойко держал выбранную линию. Можно предположить, что Москва решила оперативно начать поставки зенитных ракетных систем, чтобы в Анкаре не передумали – товар поступил, будьте любезны расписаться в получении. Возможно, что именно с этой целью были задействованы тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» – единственные в мире воздушные суда, способные перевозить столь объемные и негабаритные грузы.

            Если вспомнить не столь отдаленную историю с поставками по договору Кипру (1996 год) зенитных ракетных систем С-300, то их транспортировкой занимались БДК (большой десантный корабль). Морской путь длительнее, но дешевле. Время не сыграло на руку выполнения контракта, которому воспротивились США, Великобритания и Турция, в силу своих территориальных разногласий по Кипру. Пока корабли плыли, путь им закрыли. В итоге С-300 в 2006 году оказались в Греции.

            Совсем неприятная история произошла с недавней поставкой (вернее, недопоставкой) российских С-400 в Китай. В январе 2018 года судно с компонентами этой системы, вышедшее из Усть-Луги (Ленинградская область) попало в шторм в районе Ла-Манша, в результате чего часть оборудования было серьезно повреждена. Россия в итоге попала на деньги – ракеты пришлось клепать заново, чтобы выполнить условия контракта. В общем, морская транспортировка, при своей относительной дешевизны, оказалась более накладной.

            Вспомнился и опыт оперативной переброски в Сирию на базу Хмеймим ЗРС С-400. В 2015 году их доставили именно самолетами – Ан-124. Получилось и быстро, и неожиданно. Россия наглядно продемонстрировала, что явлеется единственной страной в мире, имеющей не только ЗРК подобного класса, но и логистические возможности по их оперативному перемещению в необходимую точку. США свои комплексы Пэтриот перемещают только морским путем - у них просто отсутствуют военно-транспортные самолеты необходимой вместимости.

            С Турцией в этот раз Россия тоже решила не рисковать – зенитные ракетные системы стали перевозить по воздуху. Тем более, что такая возможность имеется. В том числе за счет возможностей «Руслана» – самого грузоподъемного в мире серийного грузового самолета.

            Ан-124 самолет еще советского производства. В авиапарке ВКС России таких числится 16, еще 12 в компании Волга-Днепр, 8 в 224-м летном отряде. Из реально летающих – немногим более десяти. Этого вполне достаточно для проведения специальных операций – перевозки тех же С-400, или, например, газотурбинных электростанций для Крыма с Дальнего Востока. Проблема с запчастями украинского производства, но эти тяжелые транспортники все еще летают, коль даже Турции сейчас доставили зенитные ракетные комплексы.

            «Тяжелый военно-транспортный самолет был всегда востребован в интересах армии, задачи он может выполнять совершенно разные, – считает военный летчик Владимир Таланов, освоивший несколько типов самолетов «Ан». – Главное качество – оперативность переброски грузов, которые не поместятся даже в железнодорожных вагонах. Плюс скрытность.

            И если оценивать нынешнюю доставку в Турцию систем С-400, то это был идеальный вариант применения такого транспортника, как «Руслан». О первых двух перелетах стало известно лишь по факту их приземления, последующие уже поставят дополнительное оборудование. В общем – задача выполнена».


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