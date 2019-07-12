Для доставки С-400 в Турцию потребовалась особая срочность

Россия начала выполнение важнейшего оборонного контракта - первые ЗРК С-400 доставлены в Турцию. Можно было ожидать, что тяжелое оборудование будет перевезено морским транспортом, однако был выбран куда более дорогостоящий вариант - самолеты Ан-124 «Руслан». В чем были минусы доставки морским путем - и плюсы воздушного варианта?

Договор о поставке российских зенитных ракетных систем С-400 Турции был заключен еще в конце 2017 года, цена контракта – 2,5 миллиарда долларов. США активно противились этой сделке, рассчитывая поставить Анкаре свои ЗРК Patriot.

Здесь присутствовали и доводы о несовместимости С-400 со стандартами НАТО, и фактор военно-технического сотрудничества со страной, которая противостоит в военном плане альянсу. Играла значение и достаточно высокая сумма сделки – американцы потеряли весьма выгодный контракт, когда поняли, что их «Патриоты» откровенно проигнорировали как более слабые, но более дорогие. Бизнес – ничего личного, покупайте только наше.

Сейчас эти системы, как сообщают информагентства, уже находятся на турецкой авиабазе Мюртед, где приземлился второй российский военно-транспортный самолет с партией компонентов для С-400, ожидается и третий борт Ан-124 «Руслан» в рамках осуществления поставок.

Самое интересное в данном случае - не сам факт поставки, он давно ожидался. Но почему комплексы привезли именно с помощью самолетов? Ведь это гораздо дороже, чем обычный, морской путь - хотя, конечно, и гораздо быстрее. К чему такая спешка и наиболее дорогой способ доставки вооружений?

Турецкий президент Эрдоган свой выбор все же сделал в пользу российских вооружений. Вероятно, что мог колебаться из-за окриков из Вашингтона, но стойко держал выбранную линию. Можно предположить, что Москва решила оперативно начать поставки зенитных ракетных систем, чтобы в Анкаре не передумали – товар поступил, будьте любезны расписаться в получении. Возможно, что именно с этой целью были задействованы тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» – единственные в мире воздушные суда, способные перевозить столь объемные и негабаритные грузы.

Если вспомнить не столь отдаленную историю с поставками по договору Кипру (1996 год) зенитных ракетных систем С-300, то их транспортировкой занимались БДК (большой десантный корабль). Морской путь длительнее, но дешевле. Время не сыграло на руку выполнения контракта, которому воспротивились США, Великобритания и Турция, в силу своих территориальных разногласий по Кипру. Пока корабли плыли, путь им закрыли. В итоге С-300 в 2006 году оказались в Греции.

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Совсем неприятная история произошла с недавней поставкой (вернее, недопоставкой) российских С-400 в Китай. В январе 2018 года судно с компонентами этой системы, вышедшее из Усть-Луги (Ленинградская область) попало в шторм в районе Ла-Манша, в результате чего часть оборудования было серьезно повреждена. Россия в итоге попала на деньги – ракеты пришлось клепать заново, чтобы выполнить условия контракта. В общем, морская транспортировка, при своей относительной дешевизны, оказалась более накладной.

Вспомнился и опыт оперативной переброски в Сирию на базу Хмеймим ЗРС С-400. В 2015 году их доставили именно самолетами – Ан-124. Получилось и быстро, и неожиданно. Россия наглядно продемонстрировала, что явлеется единственной страной в мире, имеющей не только ЗРК подобного класса, но и логистические возможности по их оперативному перемещению в необходимую точку. США свои комплексы Пэтриот перемещают только морским путем - у них просто отсутствуют военно-транспортные самолеты необходимой вместимости.

С Турцией в этот раз Россия тоже решила не рисковать – зенитные ракетные системы стали перевозить по воздуху. Тем более, что такая возможность имеется. В том числе за счет возможностей «Руслана» – самого грузоподъемного в мире серийного грузового самолета.

Ан-124 самолет еще советского производства. В авиапарке ВКС России таких числится 16, еще 12 в компании Волга-Днепр, 8 в 224-м летном отряде. Из реально летающих – немногим более десяти. Этого вполне достаточно для проведения специальных операций – перевозки тех же С-400, или, например, газотурбинных электростанций для Крыма с Дальнего Востока. Проблема с запчастями украинского производства, но эти тяжелые транспортники все еще летают, коль даже Турции сейчас доставили зенитные ракетные комплексы.

«Тяжелый военно-транспортный самолет был всегда востребован в интересах армии, задачи он может выполнять совершенно разные, – считает военный летчик Владимир Таланов, освоивший несколько типов самолетов «Ан». – Главное качество – оперативность переброски грузов, которые не поместятся даже в железнодорожных вагонах. Плюс скрытность.

И если оценивать нынешнюю доставку в Турцию систем С-400, то это был идеальный вариант применения такого транспортника, как «Руслан». О первых двух перелетах стало известно лишь по факту их приземления, последующие уже поставят дополнительное оборудование. В общем – задача выполнена».