В НАТО отреагировали на доставку С-400 в Турцию

В ответ на сообщения о получении Анкарой первых зенитных ракетных систем С-400 из России в НАТО выразили «глубокую озабоченность».

НАТО «глубоко озабочена сообщениями о доставке в Турцию российских комплексов С-400», пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы альянса.

Сообщения о поставке компонентов для российских ЗРС турецкой стороне поступили от министерства национальной обороны Турции. Первая группа компонентов прибыла самолетами на авиабазу Мюртед в Анкаре.

Позже турецкие СМИ сообщили о втором и третьем самолетах из России с компонентами для С-400. Управление оборонной промышленности Турции сообщает, что «поставки других компонентов продолжатся в ближайшее время».

В пятницу Кремль официально подтвердил, что поставки С-400 в Анкару начались и осуществляются в соответствии с договоренностями сторон.

Напомним, США активно пытались помешать Турции купить ЗРС С-400 «Триумф» и угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.

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