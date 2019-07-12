Кремль подтвердил начало поставок С-400 в Турцию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки С-400 в Турцию начались и осуществляются в соответствии с договоренностями сторон.

«Все осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. Все обязательства сторон выполняются», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Тем временем военно-дипломатический источник сообщил, что турецкие военные, которые будут эксплуатировать зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», прибудут в Россию для обучения в июле–августе.

«В мае–июне в российском учебном центре прошли обучение около 20 турецких военнослужащих, которые по завершении подготовки вернулись на родину и будут принимать «Триумф». В июле–августе в тот же учебный центр прибудут еще около 80 военных из Турции, которые будут обучаться эксплуатации и боевому применению С-400», – передает ТАСС слова источника.

В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара находится в тесной координации с Россией в связи с началом поставок С-400.



«Мы находимся в тесной координации с Россией в связи с началом поставок С-400 – по вопросам разрешений на прибытие самолетов, делегаций и так далее. Никаких проблем нет, дальше процесс будет продолжаться, как положено», – сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.

Напомним, в пятницу Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству официально подтвердила начало поставок С-400 в Турцию.

Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило о получении первой группы компонентов в рамках контракта с Россией по зенитным ракетным системам С-400.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД