Москва подтвердила начало поставок С-400 в Турцию

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству официально подтвердила начало поставок С-400 в Турцию, сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФСВТС подтверждает факт начала поставки систем С-400 в Турцию, поставки будут реализованы в согласованные сторонами сроки», – передает РИА «Новости» сообщение ФСВТС.

Тем временем в Управлении оборонной промышленности Турции заявили, что поставки остальных компонентов С-400 будут осуществлены в ближайшие дни.

«Поставки других компонентов систем продолжатся в ближайшее время. Когда системы будут полностью готовы, они будут задействованы», – передает ТАСС текст коммюнике управления.

Напомним, министерство национальной обороны Турции в пятницу сообщило о получении первой группы компонентов в рамках контракта с Россией по зенитным ракетным системам С-400.

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