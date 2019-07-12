Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство национальной обороны Турции в пятницу сообщило о получении первой группы компонентов в рамках контракта с Россией по зенитным ракетным системам С-400.

Уточняется, что партия доставлена на авиабазу Мюртед в Анкаре, передает ТАСС.

На этой неделе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о подготовке к отправке российских С-400 в Турцию.

Военный эксперт Константин Сивков сообщал, что С-400 может стать ключевым аргументом Турции в споре с Евросоюзом по Кипру.

Сообщалось также, что российские С-400 позволят Анкаре не только закрыть границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром, что, в свою очередь, позволит вести разработку газа на шельфе острова.

Напомним, первые сообщения о том, что Москва и Анкара ведут переговоры о поставках С-400, появились в ноябре 2016 года. Официально факт заключения контракта Россия подтвердила 12 сентября 2017 года. Стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 млрд долларов.

Активные попытки не допустить покупки Турцией С-400 предпринимали Соединенные Штаты. Вашингтон подчеркивал, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара объявила вопрос о покупке российских С-400 закрытым.

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