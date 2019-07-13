США отложили санкции против Турции из-за годовщины попытки переворота

Вашингтон не хочет давать повод для обвинений в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году, поэтому отложил введение санкций, связанных с приобретением Анкарой ЗРК С-400, сообщил источник.

О санкциях американская сторона объявит в конце следующей недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

США отложили наказание Анкары, поскольку пытаются не допустить «разжигания дальнейших спекуляций» о причастности Вашингтона к попытке госпереворота. США не хотят давать повод для разговоров о том, что американцы «несут ответственность за восстание».

Белый дом уже определился с пакетом мер против Турции.