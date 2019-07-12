Сенаторы США призвали Трампа наказать Турцию за С-400

Против Анкары необходимо ввести санкции в связи с поставками российских ЗРК С-400, заявили американские сенаторы.

Законодатели США призвали главу американского государства Дональда Трампа «полностью ввести санкции» в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции», передает РИА «Новости».

Также в заявлении сенаторов говорится, что приостановка поставок Анкаре истребителей F-35 «на неопределенное время» является недостаточной мерой – Пентагон призвали «прекратить участие Турции в программе F-35».

Обращение к Трампу подписали руководители сенатских комитетов по вооруженным силам и международным делам Джим Инхоф и Джим Риш из Республиканской партии, а также старшие демократы в этих комитетах Джек Рид и Боб Менендес.