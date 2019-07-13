Самолет с новой партией элементов для С-400 приземлился в Турции

Российский самолет с новой партией элементов для С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед.

Телеканал NTV продемонстрировал кадры, на которых виден приземлившийся на авиабазе Мюртед российский самолет.

Министерство национальной обороны Турции подтвердило приземление четвертого воздушного судна с элементами С-400, передает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление ведомства.

Ранее глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар и и.о. руководителя Пентагона Марк Эспер обсудили поставку Турции российских ЗРК С-400.

Сообщалось также, что Анкара допустила закупку американских ЗРК Patriot.

Напомним, США активно пытались помешать Турции купить ЗРС С-400 «Триумф» и угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.