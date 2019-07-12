Турция допустила закупку американских ЗРК Patriot

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после поставок в страну российских C-400 заявил, что Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении ЗРК Patriot.

«Я уже отмечал, что Турция начала работать над вопросом о приобретении систем [Patriot] в рамках установленных ею критериев. Конечно, при условии соблюдения этих критериев Анкара также может рассмотреть возможность закупки систем ЗРК Patriot», – цитирует министра агентство Anadolu.

По его словам, этот вопрос прорабатывается соответствующими учреждениями и лицами.

Ранее в пятницу Хакар сообщил, что в Турцию прибыли российские комплексы С-400. Эти сведения также подтвердили в Кремле. Доставку С-400 комментировали и в НАТО.

Напомним, США активно пытались помешать Турции купить ЗРС С-400 «Триумф» и угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.