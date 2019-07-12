Минобороны Турции и Пентагон обсудили С-400

Глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар и и.о. руководителя Пентагона Марк Эспер обсудили поставку Турции российских ЗРК С-400, сообщило минобороны Турции.

В ходе телефонного разговора турецкая сторона напомнила, что «в адрес Турции исходили угрозы с точки зрения воздушной обороны». Как подчеркнули в Анкаре, покупка российских ЗРК была «необходимостью, а не предпочтением». При этом в Турции рассматривают предложение Вашингтона по закупке американских ЗРК Patriot.

Турция подтвердила, что по-прежнему предлагает американцам и НАТО создать совместную рабочую группу для урегулирования разногласий. Турецкий министр заверил Вашингтон, что получение С-400 «не означает каких-либо изменений в позиции Турции», передает ТАСС.

Кроме того, руководители военных ведомств Турции и США обсудили «последние события в Сирии». Турция и США намерены обсудить на следующей неделе создание зоны безопасности в Сирии.

Турция считает, что ее войска являются «единственной военной силой, которая лучше всего подходит для контроля над зоной безопасности на севере Сирии», передает РИА «Новости».

Напомним, хотя США пытались сорвать приобретение Анкарой С-400, в пятницу российские ЗРК прибыли в Турцию.