Самолет с элементами С-400 прибыл в Турцию

Министерство обороны Турции сообщило о прибытии шестого самолета с элементами российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

«Поставки ЗРС С-400 продолжаются. В связи с этим шестой самолет приземлился на авиабазе Мюртед», – сказано в сообщении минобороны Турции, передает РИА «Новости».

Прибытие седьмого рейса из России также ожидается в воскресенье.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для доставки ЗРК С-400 в Турцию потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

Ранее немецкие СМИ заявили, что поставки в Турцию российских ЗРК С-400 могут стать для Анкары «точкой невозврата».

Также сообщалось, что Владимиру Путину отправили подарок из Турции за С-400.