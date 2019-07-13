Путину отправили подарок из Турции за С-400

Турецкий кондитер из Книги рекордов Гиннесса отправил пирог (берек) для российского лидера Владимира Путина в связи с доставкой зенитно-ракетных комплексов С-400.

Кондитер из города Бурса Хасан Аджар в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой берек длиной в 2023 метра, передает РИА «Новости».

«Сегодня я, как и обещал накануне, отправил свой пирог российскому президенту (Владимиру) Путину в Кремль. Акция нашего ресторана собрала множество людей, которые приходили смотреть на пирог. Все посетители ресторана, узнав, что это наш ответ на начало поставок ЗРК С-400, с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию, и мой пирог», – сказал Аджар.

По его словам, компания-перевозчик, которая должна была доставить пирог в Москву, была поражена адресом доставки.

«Они сначала не поверили, а потом сказали, что на их памяти такое происходит впервые. Они даже предложили особую упаковку для такой посылки», – сказал турецкий кондитер.

Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, рекордсмен Гиннесса, испёк традиционный турецкий пирог (бёрек) для Путина. Готов был и просто так, но тут и повод нашелся - начало поставок С-400.

Новая программа России: ЗРК в обмен на продовольствие. И победим, и поедим pic.twitter.com/W75i1zlWov — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 июля 2019 г.

Накануне стало известно о начале поставок С-400 в Турцию. Российский самолет с новой партией элементов для С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед.

Напомним, США активно пытались помешать Турции купить ЗРС С-400 «Триумф» и угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.

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