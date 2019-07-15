Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире

Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле по случаю трехлетней годовщины попытки госпереворота заявил, что российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 является самой сильной оборонной системой в мире.

«Поставки С-400 начались. (...) К апрелю 2020 года эти системы будут полностью развернуты в нашей стране. (...) С-400 является самой сильной оборонной системой. Надеюсь, что мы с Россией будем вместе ее производить», – приводит ТАСС слова Эрдогана в эфире телеканала «Хабер тюрк».

В понедельник в Турцию прилетел девятый самолет с компонентами С-400. Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля.

Ранее Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшим соглашением современной Турции, а также рассказал о планах Турции по совместному с Россией производству ПВО.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для доставки ЗРК С-400 в Турцию потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

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