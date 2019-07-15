В Турцию прилетел девятый самолет с компонентами С-400

Минобороны Турции сообщило о прибытии в Анкару девятого по счету самолета с компонентами российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Поставки ЗРС С-400 в Турцию продолжаются. В связи с этим девятый самолет приземлился на авиабазе Мюртед [в провинции Анкара]», – передает ТАСС сообщение минобороны Турции.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для доставки ЗРК С-400 в Турцию потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

Напомним, ранее в понедельник Турция сообщила о прибытии восьмого самолета с компонентами С-400.

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