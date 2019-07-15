Турция сообщила о прибытии восьмого самолета с компонентами С-400

Минобороны Турции в понедельник сообщило, что в Анкаре приземлился восьмой самолет с партией имущества из состава российских зенитно-ракетных систем С-400.

«Поставки ЗРС С-400 в Турцию продолжаются. В связи с этим восьмой самолет приземлился на авиабазе Мюртед (в провинции Анкара)», – передает ТАСС сообщение турецкого военного ведомства.

В минувшее воскресенье министерство обороны Турции сообщило о прибытии седьмого самолета из России с новой партией элементов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для доставки ЗРК С-400 в Турцию потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

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