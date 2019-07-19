Британские СМИ сочли «тектоническим сдвигом» покупку Турцией С-400

Покупка Турцией российских систем С-400 стало «тектоническим сдвигом» в геополитике, пишут британские СМИ.

Как пишет Financial Times, «дерзость жизненно важного члена НАТО, закупающего военное оборудование у противника Запада» объясняется «укреплением личных связей президентов двух стран, а также – что не менее важно – растущей напряженностью между Анкарой и Вашингтоном», передает ТАСС.

Издание связывает перемены «со смещением приоритетов Турции в Сирии, где США начали вооружать курдских боевиков, которых большинство турок считают реальной угрозой безопасности своей страны» и отмечает, что покупка Анкарой С-400 несет угрозу снижения уровня отношений между США и Турцией «до самой низкой точки за последние десятилетия».

«Этот сдвиг является чрезвычайным и удивительным, и главный победитель в данном случае – это не Турция и не Вашингтон, а – Россия», – заявил глава аналитического центра Edam в Стамбуле Синана Юльгена приводит издание.

Бывший посол Турции в США Фарук Логоглу, стратегия угроз со стороны Вашингтона в отношении Анкары была ошибочной, учитывая высокий уровень враждебности турецкой общественности по отношению к Америке и политическую культуру Турции.



США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 «Триумф» у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт. В минувшую пятницу Турция отчиталась в получении первой партии российских зениток.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

Президент Турции Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире, при этом глава МИД отметил безопасность С-400 для НАТО.

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