Турция предупредила о последствиях исключения из программы F-35 для НАТО

Исключение Турции из программы по разработке истребителя F-35 ослабит способности НАТО, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

«Исключение Турции из программы F-35 особенно негативно скажется на мощи южного фланга НАТО», – сказал министр, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агенство.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что США в данный момент не изучают вопрос введения санкций против Турции из-за покупки С-400, однако позже он отметил, что все же руководство страны рассматривает этот вопрос.

В среду в администрации президента США заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также «будет иметь пагубные последствия» для взаимодействия Турции с НАТО.