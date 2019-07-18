США отложили санкции против Турции из-за С-400

Дональд Трамп заявил, что США в данный момент не изучают вопрос введения санкций против Турции из-за покупки С-400.

Президент Дональд Трамп заявил, что США не изучают в данный момент возможность введения санкций против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

А 17 июля в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также «будет иметь пагубные последствия» для взаимодействия Турции с НАТО.

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 в 9 млрд долларов. Там также не исключили влияния покупки Анкарой С-400 на членство Турции в НАТО.

В ответ на это Турция предостерегла США от ошибки, которая нанесет непоправимый вред стратегическим отношениям между странами из-за исключения страны из программы по созданию F-35.