Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 в 9 млрд долларов

Финансовые потери Турции от исключения из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 составят около 9 млрд долларов, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

По словам замглавы Пентагона, Турция «не получит более 9 млрд долларов, которые, как предполагалось, она могла бы получить благодаря своему вкладу в программу F-35 за все время ее действия», передает ТАСС.

«Турция, к сожалению, абсолютно точно потеряет рабочие места и возможности для экономического развития в будущем из-за этого решения», – заявила Лорд.

«Все турецкие пилоты, обучавшиеся по программе F-35, а также инструкторы, которые в настоящий момент находятся в США, должны будут покинуть страну», – добавила заместитель министра обороны США.

Она также сообщила, что Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность возвращения ей средств, внесенных ранее Анкарой за истребители F-35.

В среду в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе истребителя F-35.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».