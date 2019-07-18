Турция предупредила США о риске совершить непоправимую ошибку из-за F-35

Министерство иностранных дел Турции обратилось к Соединенным Штатам с призывом отказаться от решения об исключении республики из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35, исправив ошибку, которая нанесет непоправимый вред стратегическим отношениям между странами.

В турецком МИД подчеркнули, что решение США об исключении Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 является «ошибочным», «не соответствует духу альянса и не имеет какого-либо законного основания», передает ТАСС.

«США оставили без ответа наше предложение о создании совместно с НАТО рабочей группы [по С-400], это указывает на то, что США не стремятся добросовестно решить эту проблему. (...) Мы предлагаем США исправить эту ошибку, которая нанесет непоправимый вред нашим стратегическим отношениям», – заявили в министерстве.

Тем временем представители Пентагона уклонились от ответа на вопросы о том, возможно ли возобновление участия Турции в программе создания F-35.

«На сегодняшний момент Турция приняла решение, мы говорили, что F-35 и С-400 несовместимы, мы будем дальше работать над тем, чтобы восстановить эти отношения», – сказала замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

Она отказалась комментировать возможность того, что технологии F-35 могут быть переданы России через турецких пилотов или технических специалистов, проходивших обучение на территории США в рамках программы.

В среду в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также «будет иметь пагубные последствия» для взаимодействия Турции с НАТО.

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 в 9 млрд долларов. В Пентагоне также ответили на вопрос о членстве Турции в НАТО после покупки С-400.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».