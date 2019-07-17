В Пентагоне ответили на вопрос о членстве Турции в НАТО после покупки С-400

Решение о членстве Турции в НАТО после покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 примет Североатлантический альянс, заявил помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.

Отвечая на вопрос о том, останется ли Турция членом НАТО после покупки российских ЗРС, Трахтенберг заявил: «Это решение за альянсом. Турция – давний член НАТО», передает ТАСС.

«Турция придерживается требований НАТО. Я не собираюсь так или иначе говорить, что должно или не должно произойти, это не нам решать», – заключил Трахтенберг на брифинге, посвященном реакции Вашингтона на покупку Анкарой российских ЗРС С-400.

В среду в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также «будет иметь пагубные последствия» для взаимодействия Турции с НАТО.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

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