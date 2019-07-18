Трамп передумал насчет санкций против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что США все-таки рассматривают санкции в отношении Турции из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

«Мы рассматриваем это (санкции против Турции – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

При этом президент США отметил, что решения пока еще нет.

Незадолго перед этим Трамп заявлял, что США в данный момент не изучают вопрос введения санкций против Турции из-за покупки С-400.