Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию

Завершился первый этап поставок российских комплексов С-400 в Турцию, сообщили в министерстве национальной обороны республики.

«Поставки первой партии компонентов С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре сегодня завершились. В рамках нее было осуществлено 30 рейсов самолетов. Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару», – приводит заявление Минобороны ТАСС.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Из-за особой срочности доставку комплексов в Турцию осуществляли самолетами Ан-124 «Руслан».

В США заявляли, что приобретение Турцией С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35. Анкара со своей стороны предупреждала, что исключение Турции из программы по разработке F-35 ослабит Североатлантический альянс.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что сделка по С-400 является важнейшим соглашением современной Турции.

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