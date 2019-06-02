Индонезия назвала сроки получения Су-35

Начало поставок российских истребителей Су-35 в Индонезию должно начаться до конца 2019 года, заявил министр обороны республики Риамизард Риачуду.

«Думаю, вопрос будет решен в течение этого года», – передает его слова ТАСС.

Индонезия законтрактовала 11 самолетов Су-35 в 2018 году.

При этом в ноябре 2018 года сообщалось, что поставки могут быть сорваны из-за санкций США.