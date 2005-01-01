Россия и Египет заключили крупный контракт на поставку Су-35

Взгляд
18 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 10:38  |  vz.ru
Разделы

Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

В дни «крымской весны» Владимир Коваленко не знал, вернется ли к своей семье живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
Перейти а раздел…

Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
Перейти а раздел…

Грозит ли Сербии «цветная революция»

В сербском противостоянии патриоты находятся по обе стороны баррикадФото: SRDJAN SUKI/EPA/ТАСС
Противостояние между сербскими оппозиционерами и полицией дошло до штурма телецентра, драк и прорывов оцеплений. Могут ли беспорядки в Белграде перерасти в «майдан», кто стоит за протестующими и может ли гипотетическая революция в Сербии навредить отношениям братской страны с Россией? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Если США не смогут защищать Аляску

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...

В Латинской Америке назрел новый левый поворот

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
В 2000-х годах задача левых правительств Южной Америки сводилась к перераспределению ресурсов. Потом был мировой кризис. Перераспределять стало нечего и эксперимент закончился. И вот поворот влево совершает Мексика. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16 (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 10 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев

    Рекорды и достижения русских женщин

      Перейти а раздел…

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...

      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

          Вы боитесь летать на самолетах?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Россия и Египет заключили крупный контракт на поставку Су-35
            Эксперты объяснили, кто стоит за беспорядками в БелградеВ ВКС России рассказали о масштабном обновлении парка авиатехникиТри страны Африки решили наладить торговлю с КрымомЭр-Рияд предупредил о глобальных последствиях новых санкций против России
            В центре Киева совершено нападение на иностранного наблюдателя ОБСЕ«Вертолеты России» раскритиковали Афганистан за ремонт Ми-17 у словаковВ Грузии стартовали учения НАТОВ Британии сказали, кто следующим выйдет из ЕС
            Болтон назвал причину неудач в переговорах с РоссиейВ Благовещенске пассажир напал на таксиста с топором и отрубил ему ухоВиторган пожаловался на атмосферу похорон после расставания с СобчакВ Крыму отреагировали на обещания Порошенко вернуть полуостров после выборов

            Главная тема


            Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

            «может дорого обойтись»


            В Крыму задумались о строительстве железной дороги из Керчи в Симферополь

            «это уже слишком»


            Президент Австрии раскритиковал ЕС за «танцы под дудку Трампа»

            пять километров в секунду


            В НАСА предупредили о приближении к Земле крупного астероида

            Видео

            «Балканский рубеж»


            Нападкам на фильм о российском спецназе в Косово дали неожиданное объяснение

            Трансбалканский маршрут


            Украина сделала все для потери газового транзита

            бывший президент Грузии


            Саакашвили выдал «военную тайну Кремля»

            реабилитация нацизма


            Как бороться с украинским подлогом советской истории

            «русская весна»


            Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

            мировой гегемон


            Ирина Алкснис: Мир на глазах теряет «американскую мечту»

            Лишний вес


            Анна Долгарева: В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства

            Закат Европы


            Игорь Мальцев: Тень нацизма встает в Германии в полный рост

            на ваш взгляд


            Хотели бы вы переехать в Крым?

            Россия и Египет заключили крупный контракт на поставку Су-35

               18 марта 2019, 09:35
            Фото: Антон Балашов/РИА Новости
            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Россия и Египет подписали контракт на сумму около 2 млрд долларов на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35, которые значительно повысят боевой потенциал парка египетских ВВС.

            О том, что Египет подписал соглашение на поставку истребителей Су-35, «Коммерсанту» рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 млрд долларов, вступило в силу в конце 2018 года. Сами поставки могут начаться в 2020–2021 годах.

            Контракт «гарантирует загрузку мощностей производителя машины – Комсомольского-на-Амуре авиационного завода – на несколько лет вперед». При этом один из источников подчеркнул, что производственные возможности заводской линии позволяют предприятию изготовить в 2019–2020 годах еще около 20 таких машин для нужд российских ВКС.

            В последние годы Египет является одним из крупнейших покупателей широкого ассортимента российского вооружения и военной техники. Эта активность напрямую связана с фигурой президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси, который пришел к власти в Египте в ходе государственного переворота в 2013 году и быстро осознал реальную потребность армии в массовом перевооружении.

            До этого было известно о двух твердых контрактах на Су-35: в ноябре 2015 года было подписано соглашение с Китаем на поставку 24 истребителей Су-35 (контракт на сумму свыше 2 млрд долларов был выполнен в конце 2018 года, когда заказчику были доставлены последние четыре машины), а в 2018 году 11 Су-35 законтрактовала Индонезия. Контракт оценивается в 1,1 млрд долларов, из которых примерно половина приходится на встречные поставки невоенной продукции.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............