Индонезия заявила о возможном срыве контракта по Су-35 из-за санкций США

Представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега сообщил, что закупка 11 российских истребителей Су-35 может сорваться из-за американских санкций.

Индонезия будет вынуждена искать альтернативу российскому истребителю, если США введут жесткие ограничительные меры, передает портал Jane's слова официального представителя ведомства, сообщает РИА «Новости».

Издание сообщает, что одним из самых вероятных кандидатов на замену российского Су-35 будет американский F-16.

Ранее глава военного ведомства республики Риамизард Риачуду гарантировал, что Индонезия не будет отменять сделку из-за санкций США.

Напомним, Индонезия предложила России взамен на истребители кофе, чай и пальмовое масло.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как США пытаются срывать оружейные сделки России с другими странами.