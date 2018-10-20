Индонезия решила не отменять сделку с Россией по Су-35 из-за санкций США

Индонезия не отменит сделку по приобретению российских истребителей Су-35, несмотря на санкции Вашингтона, заявил глава военного ведомства республики Риамизард Риачуду в кулуарах проходящего в Сингапуре совещания министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу («СМОА плюс»).

Риачуду заявил, что Индонезия «никогда не отменит» сделку по Су-35, передает ТАСС.

Кроме того, Джакарта рассчитывает на скорейшее получение истребителей.

Поставки начнутся после завершения последних согласований между минобороны, минфином и минторговли Индонезии по порядку оплаты контракта.

Ранее Джакарта заявила о попытках США вмешаться в сделку с Россией по Су-35. Сообщалось, что договоренность находится под угрозой срыва.

Напомним, стоимость сделки оценивается в 1,14 млрд долларов. По условиям соглашения, Россия купит у Индонезии ряд товаров на сумму около 570 млн долларов.

В марте сообщалось, что из-за этой сделки Вашингтон оказывал «невероятное давление» на Джакарту.

В апреле в Пентагоне предложили американским сенаторам сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии, чтобы поставлять туда американское вооружение.