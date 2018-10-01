Американские санкции начали влиять на экспорт российского оружия

Сделка на поставку российских истребителей Су-35 в Индонезию находится под угрозой срыва, пишут СМИ.

«Договор на поставку 11 истребителей Су-35 сохранил свою юридическую силу, но его реализация будет отсрочена», – сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В Индонезии ожидали поступления первого самолета в октябре, но США не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры, заявили собеседники.

По их словам, сложности испытывает и российская сторона. При реализации сделки планировалось задействовать кредитную схему с крупным банком. Однако для финучреждения это может обернуться серьезными последствиями, так как США расценят такой кредит как сотрудничество с «Рособоронэкспортом» и введут против банка санкции, считают источники.

«Ситуация неприятная, но никак не критичная. Мы в постоянном контакте с нашими индонезийскими партнерами, ищем пути выхода из ситуации», – сказал один из собеседников.

В пресс-службе «Рособоронэкспота» заявили, что не будут комментировать информацию о приостановке сделки, передает «Интерфакс».

В августе гендиректор департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурван сообщил, что Вашингтон выразил недовольство из-за покупки Джакартой 11 самолетов Су-35 у России и пытается вмешаться в реализацию сделки.

Стоимость сделки оценивалась в 1,14 млрд долларов. По условиям соглашения, Россия должна купить у Индонезии ряд товаров, среди которых пальмовое масло, кофе, чай и каучук, на сумму около 570 млн долларов.