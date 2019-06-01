В войне с С-400 США несут огромные потери

Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США.

С-400 становится сильнейшим геополитическим оружием России – не военным, а именно политическим инструментом изменения расклада сил в мире. Точнее даже индикатором того, как меняется ситуация на мировой шахматной доске.

Сам факт продажи нашего зенитно-ракетного комплекса какой-либо стране приводит к вещам гораздо более серьезным, чем просто получение российским бюджетом миллиардов долларов и углубление военно-технического сотрудничества с данной конкретной страной.

После того, как в прошлом году США приняли закон «О противодействии врагам США посредством санкций» (CAATSA), в котором Конгресс обязал правительство противодействовать экспорту российского современного оружия, Штаты практически в автоматическом режиме стали грозить тем странам, которые на это решаются.

Особенно когда речь заходит о союзниках или тех, кто связан с Америкой серьезными военными контрактами. И такое давление приводит к тому, что эти страны вынуждены определятся. В итоге США получают публичный отпор и огромные имиджевые потери. Ведь одно дело, когда ослабление вашего влияния происходит в тишине, и совсем другое, когда в ответ на ваш ультиматум вам отвечают — «это не ваше дело».

То есть политика активного противодействие продажам С-400 приводит к тому, что США наносят ущерб не России, а самим себе.

Вот и сейчас практически одновременно появились сразу три новости на тему С-400, две из которых подтверждают эту тенденцию.

Первая касалась того, что США по сути признали бесполезность угроз в адрес Турции, которая уже этим летом может получить С-400. В разговоре с Эрдоганом Трамп согласился сформировать совместную техническую группу для исследования беспокойства США о совместимости F-35 и С-400.

То есть, переводя на русский, Вашингтон сделал первый шаг в сторону отказа от своих же угроз лишить Анкару как поставок самолета-невидимки, так и участия в программе его производства. Штаты несколько лет активно давили на Турцию, чтобы она отказалась от покупки С-400, угрожая как потерей контрактов на F-35, так и разными другими карами, вплоть до членства в НАТО (хотя это турки больше нужны альянсу, чем он им).

Шантаж Турции ни к чему не привел – Эрдоган и не собирался уступать. В итоге на попятную придется идти Трампу (хотя он лично особо и не угрожал, ведя себя осторожно). Теперь американцам придется согласится с тем, что турки пообещают разместить F-35 и С-400 в разных районах, так, чтобы самолеты не находились в зоне покрытия ракетных комплексов. По сути – полное поражение США.

Вторая новость относится к еще одному контракту по С-400, теперь уже с Индией. Тут Штаты тоже пытаются давить. И если раньше на тему подписанного Путиным и Моди соглашения высказывались в основном американские конгрессмены, то в четверг выступил уже и Госдеп. Хотя и устами своего анонимного высокопоставленного представителя, но и более чем конкретно.

Как написала Times of India, представитель Госдепартамента сказал репортерам, что не согласен с тем, что решение Дели купить у Москвы С-400 «не имеет значения»:

«Этот представитель не согласился с мнением о том, что покупка Индией С-400 у России не будет иметь никаких последствий, пока эта страна наращивает объемы военных закупок в США.

«Я с этим не согласен. С-400 это важно, потому что действуют санкции по закону «О противодействии врагам США посредством санкций». Это важно еще и потому, что такие поставки препятствуют будущему сотрудничеству в сфере высоких технологий», - заявил чиновник Госдепа.

Сделка по С-400 может привести к тому, что Соединенные Штаты введут санкции в соответствии с законом «О противодействии врагам США посредством санкций», который был принят американским конгрессом для противодействия закупкам из России.

Чиновник отметил, что если Индия все же решит закупить у России ЗРК С-400, это будет иметь серьезные последствия для двусторонних военных связей.

«Вы можете посмотреть на очень серьезный разговор, который идет с нашим партнером по НАТО Турцией. Такие же проблемы возникнут, если Индия решит закупить систему С-400... Мы не смешиваем системы, в которых применяются самые современные технологии. Покупка С-400 создает определенные угрозы. Поэтому сейчас идет этот разговор в Турции».

Отметив, что исключений из закона CAATSA не существует, чиновник заявил, что в нем есть положение, допускающее президентское определение.

«Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Но как мне кажется, главный вопрос заключается в том, в каком направлении идут военные отношения Индии. С кем она собирается делиться самыми современными технологиями и системами поддержки? Потому что одни решения исключают другие решения», – сказал представитель Госдепартамента.

«Поскольку мы ведем переговоры о поставках боевых самолетов и прочих современных систем вооружений, решение Индии относительно С-400 повлияет на эти дискуссии».

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Индия, чьим крупнейшим оружейным партнером остается Россия, в последние годы заключила с США оружейные контракты на 18 млрд долларов. Теперь Штаты начинают угрожать ей отказом от поставок оружия, которые им же самим и выгодны. Потому что военно-техническое сотрудничество с Дели нужно Вашингтону далеко не только по финансовым соображениям. Главная цель состоит в сближении с Индией в рамках выстраиваемой Штатами линии сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (или Индо-Тихоокеанском, как теперь любят говорить атлантисты). Думать о том, что Индия, которую связывают с Россией шесть десятилетий теснейшего военно-технического сотрудничества, пойдет на демонстративный отказ от уже подписанной сделки с Москвой, значит ничего не понимать в геополитическом мышлении индийской политической элиты. Так зачем же тогда Штаты угрожают Индии, пусть и анонимно? Нет на это разумного ответа, кроме того, что американские элиты просто не могут промолчать даже тогда, когда это выгодно им самим.

Ну, а третьей новостью стал вброс на тему того, что Россия отказала Ирану в поставках С-400. Об этом сообщило агентство Bloomberg, приведя даже некоторые подробности того, как это якобы было сделано. В Москве «сенсацию» опровергли, но она успела разлететься по миру, в чем, собственно говоря, и состояла цель провокации. Нужно было вбить клин между Тегераном и Москвой, играя на том, что десять лет назад Россия действительно, пойдя навстречу США и Израилю, повела себе не очень честно со своим партнером и заморозила поставки С-300, контракт по которым уже был подписан.

Но сейчас ситуация совершенно другая. И не только потому, что изменились наши отношения со Штатами. С 2015 года мы с Ираном выступаем как «братья по оружию» в Сирии, поставки С-300 завершены осенью 2016 года, политические связи наших стран также стали более тесными. Иран стоит на пороге вступления в полноценные члены Шанхайской организации сотрудничества. Нынешняя попытка американцев обрушить «иранскую сделку» потерпит неудачу, война в Сирии закончится и если у Ирана будет потребность в С-400, он их получит. Но сейчас не было ни просьбы, ни, соответственно, отказа. Зато есть попытка внести смуту в отношения двух стран. Заголовки в стиле «Контракт на поставки С-400 сорван» особенно впечатляют – ни о каком контракте не было и речи.

При этом самое печальное для американцев состоит в том, что когда договоренность о поставках С-400 в Иран действительно будет достигнута, то комплексы будут стоять не только в Турции и Сирии, но и в Саудовской Аравии, а также и в Объединенных Арабских Эмиратах. Обе эти страны уже выражали заинтересованность в покупке наших ЗРК. Более того, контракт с саудитами был подписан еще в 2017 году, хотя конкретные сроки пока не обговорены.

В этом году должен состоятся визит Путина в Саудовскую Аравию. И более чем вероятно, что в ходе него и будет объявлено о том, когда именно саудиты могут получить С-400. Королю Салману и наследному принцу Мухаммеду Вашингтон тоже будет грозить карами за сотрудничество с Россией? Даже любопытно на это посмотреть, учитывая, что саудиты, еще со времен Обамы переставшие считать Вашингтон правителем мира, все же пообещали Трампу закупить американского оружия почти на 100 млрд долларов.

Учитывая то количество стран, которые проявляют интерес к поставкам С-400, сейчас главным сдерживающим фактором являются наши собственные возможности его производства. Увы, ограниченные. Но они будут расти вместе с ростом влияния России в мире и падением влияния США, которые сами всячески способствуют этому, пытаясь встать на пути у наших «четырехсоток».