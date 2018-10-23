США захотели обсудить с Индией покупку С-400

Глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с министром обороны Индии Нирмалой Ситараман пообещал, что Вашингтон продолжит обсуждать с Нью-Дели приобретение зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

Мэттис напомнил, что Индия «много, много лет» находилась во внеблоковом статусе и при этом «получала много оружия от России», передает ТАСС.

Глава Пентагона подчеркнул «растущее совпадение стратегических интересов» Соединенных Штатов и Индии – «двух крупнейших демократий в мире», пообещав продолжить работу с Нью-Дели по вопросу исключения Индии из-под действия санкций за покупку С-400.

Напомним, в октябре стало известно, что Россия начала выполнять контракт по поставкам С-400 в Индию. В начале ноября были названы сроки поставки Индии пяти полков С-400.

В Рособоронэкспорте рассказали о неоспоримых преимуществах С-400 перед конкурентами.