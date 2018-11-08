Названы сроки поставки Индии пяти полков С-400

Россия завершит поставки зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Индии в предельно сжатые сроки – к весне 2023 года, сообщил военно-дипломатический источник.

«В документе зафиксировано, что Россия должна осенью 2020 года осуществить поставку в Индию первого по счету полкового комплекта, в 2021 году – второго, а затем последовательно поставить третий, четвертый и пятый комплекты, завершив поставку последнего весной 2023 года», – сказал источник ТАСС.

Так, по его словам, «Россия поставит Индии пять полков «четырехсоток» в предельно сжатые сроки - всего за два с половиной года».

В октябре Россия приступила к выполнению контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, при этом расчет за системы будет произведен в рублях или рупиях.