Россия начала выполнять контракт по поставкам С-400 в Индию

Россия приступила к выполнению контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, при этом расчет за системы будет произведен в рублях или рупиях, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Контракт подписан. Рособоронэкспорт и Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» приступили к его исполнению», – сказал Михеев, передает «Интерфакс».

Он отметил, что выполнение контракта займет несколько лет, и не стал уточнять, когда именно Россия начнет поставки комплексов в Индию.

Михеев добавил, что Индия не будет расплачиваться с Россией за зенитные ракетные системы С-400 долларами. «Нет, мы перешли на схему расчетов в местных валютах: индийская рупия – рубль», – заявил он, добавив, что рассматривается участие в сделке российских и индийских банков.

В начале октября Россия и Индия подписали договор о поставках С-400 Индии. Стороны смогли найти способ обойти санкции США в платежах по оружейным контрактам, которые ранее препятствовали заключению контракта. Первые поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию произойдут в течение двух лет.