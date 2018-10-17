Названы сроки начала поставок С-400 Индии

Первые поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию произойдут в течение двух лет, заявил глава федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в начале октября Россия и Индия подписали договор о поставках С-400 Индии. Стороны смогли найти способ обойти санкции США в платежах по оружейным контрактам, которые ранее препятствовали заключению контракта.