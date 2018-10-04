США пригрозили Индии санкциями из-за С-400

Покупка Индией российских ЗРК С-400 может привести к санкциям со стороны США, заявил Госдеп.

Госдепартамент заявил, что США призывают «союзников и партнеров воздержаться от сделок с Россией, которые могут попасть под санкции по закону CAATSA», передает ТАСС со ссылкой на Press Trust of India.