Россия и Индия придумали способ обойти санкции США в платежах по оружейным контрактам

Россия и Индия нашли способ решения проблемы, которая связана с задержкой платежей по оружейным контрактам из-за американских санкций, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Как именно будет решен вопрос, он не уточнил.

Борисов сообщил в ходе российско-индийского бизнес-саммита в Дели, что в данный момент «обсуждаются вопросы задержки с платежами, принимаются меры». При этом «и российская, и индийская стороны будут вести курс на расчеты в национальных валютах», передает «Интерфакс».

Напомним, в августе стало известно, что Индия с апреля 2018 года не переводит платежи по большинству оружейных контрактов с Россией из-за санкций США против Рособоронэкспорта.

Введенные США ограничения могут угрожать российско-индийским оборонным контрактам на общую сумму 12 млрд долларов. Планируется, что на российско-индийском саммите Россия и Индия подпишут новые соглашения о защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения, пишет «Коммерсант».

Также РФПИ и «ФосАгро» должны заключить контракт на 1 млрд долларов по продаже удобрений на территории Индии, а РЖД – подписать с «Индийскими железными дорогами» меморандум о создании совместного оператора для организации грузоперевозок по коридору «Север – Юг». Российская сторона намерена поставлять Индии подвижной состав и внедрять технологии управления движением поездов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели.