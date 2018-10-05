Переговоры Путина и премьера Индии стартовали в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели.

Перед началом беседы в узком составе лидеры России и Индии сделали совместной фото, затем их общение продолжилось в закрытом для прессы режиме, передает РИА «Новости».

Позже переговоры продолжатся уже в расширенном формате и в формате рабочего завтрака с участием министров и предпринимателей. Покидая дворец, Путин оставит памятную запись в книге почетных гостей.

Путин прибыл в Индию в четверг. В программе визита главы государства подписание с индийской стороной контракт на поставку ЗРК С-400.