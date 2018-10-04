Путин прибыл в Индию

Президент России Владимир Путин прилетел в Индию с официальным визитом, глава государства подпишет с индийской стороной контракт на поставку ЗРК С-400.

Визит главы государства начнется с неформального ужина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает РИА «Новости». Ожидается, что лидеры двух стран обменяются мнениями по международным и двусторонним вопросам. Встреча Путина и Моди состоится на лужайке в резиденции премьера Индии.

В пятницу Путин и Моди проведут полноформатные переговоры с участием делегаций, подпишут документы и примут совместное заявление. Основным документом станет договор о поставках в Индию ЗРК С-400, сумма контракта превышает 5 млрд долларов.

В аэропорту Нью-Дели Путина встречала рота почетного караула, представленная элитными горными частями гуркхов, моряками и летчиками в знак уважения к высокому гостю, передает ТАСС.

В ходе визита Путин и Моди примут участие в работе российско-индийского делового форума, а также встретятся с воспитанниками российского образовательного центра «Сириус» и одаренными детьми из Индии. Программой визита предусмотрена и встреча Путина с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.

Главу российского государства в поездке сопровождают вице-премьер Юрий Борисов, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, замминистра энергетики Анатолий Яновский, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, глава Росатома Алексей Лихачев, руководитель РЖД Олег Белозеров, глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее сообщалось, что контракт на поставку Россией Индии ЗРС С-400 будет подписан в ходе визита Путина в Нью-Дели 4-5 октября.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о целях визита Путина в Индию.