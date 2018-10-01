Индийский визит Путина напомнит о новой геополитической реальности

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3 октября, среда  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Украина снова надеется на чудоФото: Yuri Gripas/Reuters
Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так? Подробности...
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В чем единственное положительное последствие трагедии октября 1993-го

В сентябре 1993-го Борис Ельцин решил силой получить всю полноту властиФото: ТАСС
Исполняется четверть века октябрьскому перевороту – событиям, которые стали неизбежным продолжением развала СССР. Тогда в Москве пролилась кровь наших граждан – а отрешенный от должности президент Ельцин вошел в историю как человек, отдавший приказ стрелять из танков по распущенному им парламенту. Трагедия октября 1993-го никогда не должна повториться – и залогом этому, как ни странно, является Конституция, принятая после окончания двоевластия. Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Теперь Скрипаль предал и британцев

Так выглядит обложка книги о СкрипалеФото: Henry Holt and Company
Сергей Скрипаль, как оказалось, «бессовестный русский националист», приветствовавший возвращение Крыма и «ненавидевший правительство Ельцина». Британский журналист, который несколько часов беседовал с бывшим полковником ГРУ уже после его отравления, обескуражен. Как же так – он работал на MI6, а ностальгирует по России! Однако поведению Скрипаля все же можно найти объяснение. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Украинская автокефалия – это смерч

Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...
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Почему мир разлюбил голливудские фильмы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
О том, что было первым – снижение зрительского интереса или падение качества голливудской продукции, можно спорить долго. Факты в том, что происходящее – реальность, а не фантазии дилетантов. И в том, что во всём опять обвинили русских. Подробности...
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Слова не могут быть уголовно наказуемы

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Следующий шаг по 282-й должен быть такой: резко ограничить круг экспертов, которые могут признавать материал экстремистским. Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Подробности...
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Индийский визит Путина напомнит о новой геополитической реальности

          Всего за четыре года между Путиным и Моди установились крепкие личные отношения   3 октября 2018, 19:40
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          В четверг Владимир Путин начинает двухдневный визит в Индию. И хотя это будет уже восьмой его поездкой в Дели за 18 лет, нынешняя встреча в верхах имеет вовсе не рядовое значение. На фоне многочисленных и сознательно провокационных спекуляций о развороте Индии к США Путин и Нарендра Моди подтвердят неизменность стратегического партнерства двух стран.

          Когда Россия начала после 2014 года официальный разворот на Восток – проходивший и до этого, просто не слишком афишируемый – в первую очередь стали говорить про Китай и Тихоокеанский регион с Японией и Южной Кореей. Между тем геополитический Восток в традиционном отечественном понимании включает в себя и Юг.

          От Турции и арабского мира до Индии и Юго-Восточной Азии. И если смотреть на отношения нашей страны со странами Востока в исторической перспективе послевоенного времени, то есть только одна великая страна, с которой наши связи всегда были стабильно крепкими, – и это Индия. С Ираном и Китаем, Турцией и Японией наши отношения переживали времена охлаждения и даже открытой вражды. С Индией начиная с середины 50-х годов, когда в Москву впервые приехал премьер-министр Джавахарлал Неру, у нас установились близкие и доверительные отношения.

          Это результат осознанного выбора двух стран. У нас очень много общих интересов и чрезвычайно похожие представления о международных делах. Что особенно важно в нынешнее время, когда на наших глазах происходит изменение всего существующего миропорядка.

          Сейчас российско-индийские отношения проходят серьезнейшее испытание, которое нельзя даже назвать проверкой на прочность. Они проверяются на способность к развитию в новых, только складывающихся условиях глобальной игры. Более того, Россия и Индия являются одними из главных строителей этого нового миропорядка. Индия не просто великая держава, она входит в число немногих стран, определяющих ход мировой истории. Владимир Путин однажды, говоря о странах, обладающих настоящим суверенитетом, назвал Китай и Индию – и это действительно так.

          Более того, Индия – это еще и государство-цивилизация, как те же Китай и Россия, и ее устройство настолько же сложно.

          По масштабам Индию можно сравнить и с Европейским союзом, объединяющим разные народы. Но в отличие от Европы, которая в последние полтысячелетия развивалась путем внешней экспансии (военной, экономической и идейной), Индия была самодостаточной и раздробленной, а освободившись от колониального английского господства, начала осознавать себя как единое целое. В будущем Индия – одна из двух древнейших из существующих сейчас цивилизаций – несомненно, будет проецировать свое влияние на весь мир, как это делают Китай и Россия. Поэтому взаимодействие трех этих стран имеет важнейшее значение для перехода к новому, постамериканскому и постевропейскому миропорядку.

          В 50–80-х годах Индия была неформальным лидером Движения неприсоединения, пытаясь собрать «третью силу» из стран третьего мира, не принадлежавших ни к советскому, ни к западному блокам. При этом ее отношения с СССР были ближе, чем с Америкой. Как и позиция по основным мировым проблемам. В последние годы Нарендра Моди, ставший премьер-министром Индии в 2014 году, проводит политику многоприсоединения, отказываясь дружить с кем-либо против третьей стороны. Индия слишком велика и самодостаточна, чтобы быть младшим партнером или марионеткой кого-либо. Но это не значит, что она будет занимать позицию «моя хата с краю».

          Важнее всего для Дели, конечно, влияние на ситуацию в ее регионе – Южной Азии, от Афганистана до Мьянмы. Для Дели важны отношения с США, но не в ущерб ее отношениям с Россией. Что и продемонстрировал более чем ожидаемый крах попыток Вашингтона отговорить индийцев от покупки российских С-400. Кстати, разговоры о возможных санкциях против Дели не умолкают и сейчас. Теперь уже из-за покупки иранской нефти. Нет сомнения, что Индия не откажется от торговли с Тегераном. Да и американцы не станут рисковать своими отношениями с Дели.

          Тем более что Нарендра Моди очень хорошо знаком с санкциями Вашингтона, и не стоит лишний раз грозить ему, ведь в его бытность премьер-министром штата Гуджарат против него в течение почти десяти лет действовали американские санкции, в частности, ему был закрыт въезд в США.

          Для Дели важны отношения с Китаем, который воспринимается не просто как конкурент в Южной и Юго-Восточной Азии, но и как потенциальная угроза безопасности Индии. Тем более что китаефобию активно подогревают США и Япония, которым важны как индийские рынки, так и сдерживание Китая.

          Именно попытка сыграть на индийско-китайских противоречиях и является главным испытанием для российско-индийских связей. Потому что, хотя между Дели и Пекином есть целый ряд объективных проблем (живущий в Индии Далай-лама и Тибет в целом, тесные китайские связи с Пакистаном, спорные территории в Гималаях, беспокойство индийцев из-за укрепления китайских позиций в Мьянме и на Шри-Ланке и вообще китайской концепции «Одного пояса, одного пути», огибающего Индию с трех сторон света), ни о какой обреченности на противостояние между ними нет и речи.

          Их выгодно стравливать в первую очередь, конечно, США. Неслучайно Штаты перешли от концепции сдерживания Китая в Тихоокеанском регионе к установке на противодействие Поднебесной в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия, в элите которой было велико англосаксонское влияние (в том числе и за счет получаемого на Западе образования), все-таки слишком самобытна, чтобы поддаваться на подобные «разводки». Тем более что Моди проводит политику хиндутвы – то есть политику обращения к национальным традициям и освобождения от иностранного влияния.

          Наша страна уже мирила Индию с ее соседями – после конфликта 1965 года с Пакистаном. Тогда, правда, перемирие оказалось недолгим. Уже в начале 70-х пакистано-индийская война закончилась отделением от Пакистана его восточной части, ставшей независимым государством Бангладеш. Сейчас Россия тоже влияет на отношения Индии с ее соседями – но уже в другой форме.

          Сначала мы работали в рамках БРИКС, изначально создававшегося как механизм координации России, Китая и Индии. Потом, после того как в прошлом году Индия стала полноценным членом российско-китайской Шанхайской организации сотрудничества, треугольник Москва – Дели – Пекин дополнился еще и взаимодействием в рамках этой потенциально паназиатской организации. Учитывая, что в нее входит и Пакистан, все индийские озабоченности (в том числе и насчет собственной безопасности) должны теперь в первую очередь обсуждаться в формате ШОС, а не с привлечением США, Японии или других посторонних.

          Индия и Китай являются не просто двумя главными покупателями нашего оружия – а в ходе визита Путина в Дели будут подписаны крупнейшие контракты по С-400, военным кораблям и танкам – но и важнейшими геополитическими партнерами. Москва никогда не будет играть на противоречиях между ними. Наоборот, Россия заинтересована в том, чтобы Пекин и Дели договаривались как между собой, так и в работе над построением общей азиатской геополитической архитектуры безопасности. В рамках которой сами азиаты (и Россия как евразийская держава) смогут решать собственные дела без участия внешних сил. И вместе заниматься переходом к новому, постамериканскому, постевропейскому, постзападному мироустройству.


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