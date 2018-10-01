Назван срок подписания контракта на поставку С-400 Индии

Контракт на поставку Россией Индии ЗРС С-400 будет подписан в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели 4–5 октября, сообщил знакомый с ходом переговоров источник.

«Мы ожидаем, что контракт будет подписан», – передает его слова ТАСС.

Накануне в Кремле подтвердили, что Путин будет обсуждать в Индии поставки вооружения, но отказались дать более подробную информацию.

Ранее индийские СМИ сообщили о возможности подписания соглашения о поставке в Индию ЗРС С-400 в ходе визита Путина в Нью-Дели.