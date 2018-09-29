Названы сроки покупки Индией С-400 у России

Правительство Индии объявит о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на следующей неделе, во время визита президента России Владимира Путина, сообщают СМИ.

Индия уже уведомила США о решении приобрести у России пять ЗРК С-400, сообщает RT со ссылкой на Defense News.

Контракт может быть заключен на следующей неделе во время визита российского президента.



«По-видимому, индийское оборонное ведомство убеждено, что система С-400 «Триумф» идеально подходит для заполнения критического пробела в наших возможностях. Учитывая этот факт, нет никаких оснований Индии прогибаться под давление США, которые пытаются не допустить покупки оборудования из России», – отметил экс-советник министерства обороны Индии Амит Каушиш.



Также, по данным издания, может быть объявлено о покупке у России двух сторожевых кораблей проекта 1135 на сумму в 2,2 млрд долларов и о подписании соглашения о совместном производстве автоматов АК-103 в Индии.

Ранее в субботу в Пакистане выражали обеспокоенность намерением Индии приобрести С-400 и заявили о желании развивать партнерские отношения с Москвой.

Напомним, в четверг стало известно о готовности Индии подписать контракт на покупку пяти полков С-400.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала причины, по которым Индия решила проигнорировать антироссийские санкции США.