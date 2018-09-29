Пакистан захотел развивать отношения с Россией на фоне планов Индии купить С-400

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чоудхури заявил, что Исламабад обеспокоен намерением Нью-Дели приобрести российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 и хотел бы развивать партнерские отношения с Москвой.

По словам пакистанского министра, намерение Нью-Дели приобрести С-400 – это «проблема» для Исламабада, передает РИА «Новости».

«Индия использует свою мощь против Пакистана, они наращивают силы против Пакистана, и это очень не честно», – заявил чиновник на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Чоудхури призвал Россию не «ставить» только на Индию, так как Исламабад также «сближается» с Москвой.

Министр отметил, что Пакистан хотел бы развивать партнерские отношения с Россией в медиаиндустрии и культурных программах.

Напомним, в четверг стало известно о готовности Индии подписать контракт на покупку пяти полков С-400.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала причины, по которым Индия решила проигнорировать антироссийские санкции США.