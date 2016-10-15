Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

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27 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:57  |  vz.ru
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Мотивы новых американских санкций вовсе не политические

США бьют по реальным конкурентам «Боинга» Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Санкции против 12 российских предприятий, введенные США на этой неделе, имеют настолько очевидный экономический смысл, что никакого двойного толкования их быть просто не может. Американцы пытаются защитить свою авиационную промышленность от конкурента, которого они неожиданно обрели в лице российского гражданского самолетостроения. А политикой тут и не пахнет. Подробности...
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Доклад России по Крыму в СПЧ ООН довел украинскую делегацию до истерики

Российским представителям в СПЧ ООН пытались запретить использовать слово «Крым» и даже угрожалиФото: Guenter Fischer//imagebroker.com/Global Look Press
«Такого прорыва информационной блокады в отношении Крыма еще не было. Доклад российской делегации по Крыму в Совете ООН по правам человека – это первая «ласточка», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов. По его словам, доклад стал шоком для украинской делегации. Подробности...
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Ил-20 погубила поразительная случайность

Высокопоставленный источник, близкий к руководству ВВС России, рассказал предварительные итоги расследования по факту катастрофы Ил-20Фото: кадр из видео
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. Данная катастрофа может оказаться наиболее уникальным примером поражения воздушной цели в истории авиации. Предварительные итоги расследования, проведенного по факту катастрофы Ил-20, разъясняют все нестыковки заявлений как российского Минобороны, так и Израиля. Подробности...
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Почему чернокожий министр ДНР перешел на сторону Киева

Отец Алию Камары гражданин Сьерра-Леоне, но для Донбасса он в полной мере «местный» и «свой»Фото: кадр из видео
У СБУ неслыханная удача: с территории ДНР удалось вывезти бывшего министра продовольствия Алию Камару, который теперь считается одним из самых высокопоставленных перебежчиков и рассказывает на камеру о «российской оккупации». Да, этот человек – предатель. Но это хороший человек. И его история настолько трагична, что Камару можно только пожалеть. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Бунт Европы против своего ничтожества

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решение Берлина, Лондона и Парижа пойти против США в вопросе о ядерной сделке с Ираном стало геостратегической сенсацией. Неизвестно, сколько они на этой позиции продержатся, особенно Соединенное Королевство, но прецедент неспособности «сверхдержавы» обнулить разом всю многостороннюю дипломатию создан. Подробности...

С гуглом по жизни

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Двадцать лет назад мир изменился навсегда. У всех нас изначально разные возможности, и знание доступно не всем, но интернет и Google уравняли шансы. В этом куда больше надежды для нашей цивилизации, чем в том, что сделал Сэмюэл Кольт. Подробности...
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Замена удалёнщика Джонсона на удалёнщика Иванова

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Квалификация и трудолюбие весьма щедро оплачиваются в современном мире, и если кому-то не нравится средняя зарплата в России, он может теперь, не вставая с кресла, получать среднюю зарплату в Германии или в США. Подробности...
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      Обсуждение: 28 комментариев
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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
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          Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

          Сколько Трамп ни давил на Моди, он, похоже, так и не сумел помешать индийцам купить наши зенитки   27 сентября 2018, 22:10
          Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин,
          Юрий Зайнашев

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          Индийский премьер Нарендра Моди окончательно решился купить российские зенитные комплексы С-400, пишут ведущие индийские издания. Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. США до последнего давили на Индию, пытаясь сорвать контракт, но в итоге Моди, похоже, показал им крупный кукиш. Осталось придумать, как Индия заплатит нам эти самые миллиарды, ведь США могут арестовать любой платеж, если он номинирован в долларах.

          Власти Индии приняли решение подписать с Россией контракт на покупку пяти ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом в четверг сообщило влиятельное издание Times of India со ссылкой на источник в правительстве страны. Источник рассказал: решение по С-400 принял накануне национальный комитет по безопасности во главе с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

          Военно-дипломатический источник «Интерфакса» сообщил, что контракт может быть заключен уже на следующей неделе, на встрече на высшем уровне. Напомним, 4 октября Владимир Путин ожидается в Дели с визитом.

          Хотя межправительственное соглашение о поставке С-400 заключили еще два года назад, подготовка контракта, сумма которого оценивается в 5,5–6 млрд долларов, тянулась до сих пор, пока на днях министр обороны Индии Нирмала Ситараман не сообщила: переговоры вышли на завершающий этап.

          Подготовке сделки явно мешал геополитический фон. Весной индийские банки приостановили выплаты по контрактам с Рособоронэкспортом, дабы избежать попадания под так называемые вторичные санкции США. Речь идет о законе CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который обязывает администрацию Трампа наказывать страны за сделки с российскими военными структурами, включенными в черный список. В их числе и Рособоронэкспорт.

          На прошлой неделе США ввели аналогичные санкции против Китая – именно за покупку тех же самых С-400. Ранее Госдеп пригрозил санкциями всем потенциальным покупателям «Триумфов».

          Но не факт, что аналогичное наказание грозит Индии. Летом глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая в Конгрессе, призвал сделать для этой страны исключение. Мэттис мотивировал свою «доброту» тем, что применение CAATSA к Индии не приведет к разрыву ВТС с Россией, но только усилит его. В итоге Конгресс внес оговорку в закон – дал правительству США право самостоятельно решать, наказывать ли Индию. 

          После этого в Пентагоне и Госдепе стали действовать «кнутом и пряником». В сентябре Мэттис лично отправится в Дели вежливо отговаривать индийцев от покупки С-400. Но незадолго до этого его эмиссар в Азии Рэндалл Шрайвер, наоборот, угрожал – отказался гарантировать Индии «исключение по Мэттису», намекал, что карательные меры все же могут и применить. Кроме Мэттиса, давить на индийцев по этому поводу пытался и госсекретарь Майк Помпео.

          Как стало ясно в четверг, нажим оказался безрезультатным, Индия выдержала. «Теперь Вашингтону предстоит решить – вводить ли за это санкции против Индии, рискуя испортить отношения и поставить под угрозу собственные военные сделки с Дели. Ловушка для самих США», – написал по этому поводу сенатор Алексей Пушков в своем «Твиттере».

          «Большой вопрос, относится ли администрация Трампа к Индии иначе, чем к Китаю... С одной стороны, Соединенные Штаты хотят, чтобы Индия была их стратегическим партнером в противовес Китаю. С другой стороны, Штаты осложняют покупку российских С-400, а также фрегатов, подлодки и вертолетов. Все это лишь укрепит в Индии сомнения в отношении США как надежного поставщика вооружений», – еще в мае сетовало уже упомянутое издание Times of India.

          Однако деловые люди в Дели явно не уверены, что Белый дом однажды не сменит пряник на кнут и не накажет их в рамках CAATSA. Платежи Индии по большинству оружейных контрактов с Россией не поступают с апреля, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Эту проблему стороны намерены к саммиту все же решить, сказал в середине сентября куратор российской «оборонки» вице-премьер Юрий Борисов.

          «Система С-400 индийцев более чем устраивает, потому что лучший ЗРК им никто не поставит. А избежать санкций вполне можно, – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра восточных исследований Дипломатической академии МИД Андрей Володин. – Можно задействовать валюту, которая не входит в зону доллара США, например сингапурский доллар. Второй способ – это клиринговый обмен, то есть обмен рубль – рупия».

          «Правда, индийцы очень осторожно подходят к такого рода обмену рубль – рупия. Они мне неоднократно говорили: мы знаем, что курс индийской рупии занижен, но курс российского рубля занижен сверх всякой меры», – сказал Володин.

          Теоретически возможен и вариант поставок через компанию-посредника, зарегистрированную в третьей стране. Во всяком случае, по некоторым сообщениям, такую схему используют сами США при поставках оружия курдским формированиям в Сирии. Это, впрочем, лишь предположения. В любом случае о том, что Москва и Дели на правительственном уровне разрабатывают некую «дорожную карту» обхода американских санкций, пресса предупреждала еще весной.

          Зависимость Дели от российского ВПК велика, и это одна из причин, по которой санкции индийцев не так уж и пугают, пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

          «У Индии 70% импортного вооружения и военной техники поставлены из России,

          – подчеркнул он. – Вся эта техника, стоимость которой составляет десятки миллиардов долларов, нуждается в постоянном техническом обслуживании, в поставках запасных частей, модернизации и так далее. Соответственно, прервать эти контакты невозможно».

          Эта зависимость и является причиной того, почему Индия угрозу американских санкций, как он выразился, «посылает куда подальше».

          Правда, как отмечали эксперты американского центра Stratfor, доля российских вооружений в закупках Индии за последние пять лет сократилась с 79 до 62 процентов. Но Кашин не считает, что российско-индийское военное сотрудничество сокращается – просто индийцы, по его мнению, на время насытили свой рынок нашим оружием и поэтому в торговле наступил спад.

          Очевидна и чисто военная, а не только политическая заинтересованность Дели в С-400. Они послужат надежным прикрытием от соседей – Китая и особенно Пакистана, с которыми у Индии традиционно враждебные отношения. Вряд ли она потом будет перепродавать эти зенитки третьим странам.

          Кстати, решимость Моди действовать назло Трампу подогревают и внутриполитические причины.

          «На носу парламентские выборы в следующем году, и правительство все больше и больше критикуют за чрезмерные уступки США», – заметил Володин. Показательно, что Моди демонстративно объявил, что Индия продолжает сотрудничать с Ираном, хотя Трамп потребовал от всех стран мира бойкотировать исламскую республику. New York Times сообщала: индийским государственным компаниям указано продолжить покупать нефть у Ирана (хотя частный нефтебизнес свернул закупки).

          «Индия видит себя в качестве будущей новой сверхдержавы, и в основе всего, что она делает, лежит положение о независимой внешней политике», – отмечает Кашин.

          «Когда на эту страну оказывается грубое давление с требованием свернуть связи с Москвой, от которых она сильно зависит в военно-технической сфере, то, скорее всего, это вызовет крайне негативную реакцию. Не только потому, что Индии важны данные конкретные С-400. Страна не заинтересована в создании прецедента, когда ей таким образом диктуют, что она может, а что не может», – подытожил эксперт.


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