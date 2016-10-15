Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

Индийский премьер Нарендра Моди окончательно решился купить российские зенитные комплексы С-400, пишут ведущие индийские издания. Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. США до последнего давили на Индию, пытаясь сорвать контракт, но в итоге Моди, похоже, показал им крупный кукиш. Осталось придумать, как Индия заплатит нам эти самые миллиарды, ведь США могут арестовать любой платеж, если он номинирован в долларах.

Власти Индии приняли решение подписать с Россией контракт на покупку пяти ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом в четверг сообщило влиятельное издание Times of India со ссылкой на источник в правительстве страны. Источник рассказал: решение по С-400 принял накануне национальный комитет по безопасности во главе с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Военно-дипломатический источник «Интерфакса» сообщил, что контракт может быть заключен уже на следующей неделе, на встрече на высшем уровне. Напомним, 4 октября Владимир Путин ожидается в Дели с визитом.

Хотя межправительственное соглашение о поставке С-400 заключили еще два года назад, подготовка контракта, сумма которого оценивается в 5,5–6 млрд долларов, тянулась до сих пор, пока на днях министр обороны Индии Нирмала Ситараман не сообщила: переговоры вышли на завершающий этап.

Подготовке сделки явно мешал геополитический фон. Весной индийские банки приостановили выплаты по контрактам с Рособоронэкспортом, дабы избежать попадания под так называемые вторичные санкции США. Речь идет о законе CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который обязывает администрацию Трампа наказывать страны за сделки с российскими военными структурами, включенными в черный список. В их числе и Рособоронэкспорт.

На прошлой неделе США ввели аналогичные санкции против Китая – именно за покупку тех же самых С-400. Ранее Госдеп пригрозил санкциями всем потенциальным покупателям «Триумфов».

Но не факт, что аналогичное наказание грозит Индии. Летом глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая в Конгрессе, призвал сделать для этой страны исключение. Мэттис мотивировал свою «доброту» тем, что применение CAATSA к Индии не приведет к разрыву ВТС с Россией, но только усилит его. В итоге Конгресс внес оговорку в закон – дал правительству США право самостоятельно решать, наказывать ли Индию.

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После этого в Пентагоне и Госдепе стали действовать «кнутом и пряником». В сентябре Мэттис лично отправится в Дели вежливо отговаривать индийцев от покупки С-400. Но незадолго до этого его эмиссар в Азии Рэндалл Шрайвер, наоборот, угрожал – отказался гарантировать Индии «исключение по Мэттису», намекал, что карательные меры все же могут и применить. Кроме Мэттиса, давить на индийцев по этому поводу пытался и госсекретарь Майк Помпео.

Как стало ясно в четверг, нажим оказался безрезультатным, Индия выдержала. «Теперь Вашингтону предстоит решить – вводить ли за это санкции против Индии, рискуя испортить отношения и поставить под угрозу собственные военные сделки с Дели. Ловушка для самих США», – написал по этому поводу сенатор Алексей Пушков в своем «Твиттере».

«Большой вопрос, относится ли администрация Трампа к Индии иначе, чем к Китаю... С одной стороны, Соединенные Штаты хотят, чтобы Индия была их стратегическим партнером в противовес Китаю. С другой стороны, Штаты осложняют покупку российских С-400, а также фрегатов, подлодки и вертолетов. Все это лишь укрепит в Индии сомнения в отношении США как надежного поставщика вооружений», – еще в мае сетовало уже упомянутое издание Times of India.

Однако деловые люди в Дели явно не уверены, что Белый дом однажды не сменит пряник на кнут и не накажет их в рамках CAATSA. Платежи Индии по большинству оружейных контрактов с Россией не поступают с апреля, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Эту проблему стороны намерены к саммиту все же решить, сказал в середине сентября куратор российской «оборонки» вице-премьер Юрий Борисов.

«Система С-400 индийцев более чем устраивает, потому что лучший ЗРК им никто не поставит. А избежать санкций вполне можно, – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра восточных исследований Дипломатической академии МИД Андрей Володин. – Можно задействовать валюту, которая не входит в зону доллара США, например сингапурский доллар. Второй способ – это клиринговый обмен, то есть обмен рубль – рупия».

«Правда, индийцы очень осторожно подходят к такого рода обмену рубль – рупия. Они мне неоднократно говорили: мы знаем, что курс индийской рупии занижен, но курс российского рубля занижен сверх всякой меры», – сказал Володин.

Теоретически возможен и вариант поставок через компанию-посредника, зарегистрированную в третьей стране. Во всяком случае, по некоторым сообщениям, такую схему используют сами США при поставках оружия курдским формированиям в Сирии. Это, впрочем, лишь предположения. В любом случае о том, что Москва и Дели на правительственном уровне разрабатывают некую «дорожную карту» обхода американских санкций, пресса предупреждала еще весной.

Зависимость Дели от российского ВПК велика, и это одна из причин, по которой санкции индийцев не так уж и пугают, пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

«У Индии 70% импортного вооружения и военной техники поставлены из России,

– подчеркнул он. – Вся эта техника, стоимость которой составляет десятки миллиардов долларов, нуждается в постоянном техническом обслуживании, в поставках запасных частей, модернизации и так далее. Соответственно, прервать эти контакты невозможно».

Эта зависимость и является причиной того, почему Индия угрозу американских санкций, как он выразился, «посылает куда подальше».

Правда, как отмечали эксперты американского центра Stratfor, доля российских вооружений в закупках Индии за последние пять лет сократилась с 79 до 62 процентов. Но Кашин не считает, что российско-индийское военное сотрудничество сокращается – просто индийцы, по его мнению, на время насытили свой рынок нашим оружием и поэтому в торговле наступил спад.

Очевидна и чисто военная, а не только политическая заинтересованность Дели в С-400. Они послужат надежным прикрытием от соседей – Китая и особенно Пакистана, с которыми у Индии традиционно враждебные отношения. Вряд ли она потом будет перепродавать эти зенитки третьим странам.

Кстати, решимость Моди действовать назло Трампу подогревают и внутриполитические причины.

«На носу парламентские выборы в следующем году, и правительство все больше и больше критикуют за чрезмерные уступки США», – заметил Володин. Показательно, что Моди демонстративно объявил, что Индия продолжает сотрудничать с Ираном, хотя Трамп потребовал от всех стран мира бойкотировать исламскую республику. New York Times сообщала: индийским государственным компаниям указано продолжить покупать нефть у Ирана (хотя частный нефтебизнес свернул закупки).

«Индия видит себя в качестве будущей новой сверхдержавы, и в основе всего, что она делает, лежит положение о независимой внешней политике», – отмечает Кашин.

«Когда на эту страну оказывается грубое давление с требованием свернуть связи с Москвой, от которых она сильно зависит в военно-технической сфере, то, скорее всего, это вызовет крайне негативную реакцию. Не только потому, что Индии важны данные конкретные С-400. Страна не заинтересована в создании прецедента, когда ей таким образом диктуют, что она может, а что не может», – подытожил эксперт.