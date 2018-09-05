Глава Пентагона лично отправится отговаривать Индию от покупки С-400

Взгляд
5 сентября, среда  |  Последнее обновление — 21:13  |  vz.ru
Разделы

Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Мягкая монетарная политика Банка России, которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Донские казаки предъявили претензии властям Украины

Донские и запорожские казаки появились задолго до УкраиныФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
«Если министр иностранных дел безграмотный человек, то я сочувствую внешней политике Украины. Домыслы и сказки Климкина не имеют ничего общего с реальной историей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий. По его мнению, выдвигая претензии на украинское происхождение донского казачества, Киев пилит сук, на котором сам сидит. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
Перейти а раздел…

Сделка с Путиным по Сирии открывает большие перспективы для Макрона

С момента избрания Макрон вел себя уважительно по отношению к ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
«У Макрона складывается механизм ведения дел с Путиным на нормальной дипломатической основе. Если Макрон хочет сравняться с Меркель, то достичь этого можно только в отношениях с Россией», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. По ее мнению, Макрон вполне мог бы вскоре заключить с Путиным сделку – например, по Сирии. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Расизм в России неестественен

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Сделаем учебу тяжелой снова – 10 необходимых шагов

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Вся эта американская толерантная ерунда с тригонометрией в комиксах может подготовить разве что креативного инспектора по обустройству многополых туалетов, но никак не нормального инженера или рабочего. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев

Как сделать Дальний Восток своим для России

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеы ВЗГЛЯД
Сегодня фраза Ленина «Владивосток далеко, но город-то нашенский», по наблюдению писателя Авченко, изменила полярность – «Город-то нашенский, но далеко». Нужно приблизить. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Порошенко провоцирует новыми названиями частей ВСУ

    Иосиф Кобзон: Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

    Трамп подталкивает Европу дружить с Путиным

      Перейти а раздел…

      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
      Подробности...

      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
      Подробности...

      Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко

      В ДНР после гибели Александра Захарченко возник кризис власти. Кроме врио главы Дмитрия Трапезникова сразу несколько человек могут претендовать на этот пост. Одним из них слывет бывший секретарь Совбеза Александр Ходаковский, который после ухода в оппозицию не скрывал своих амбиций
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:На фото подозреваемых в отравлении Скрипалей замечены нестыковки
          Появились подробности о личности подозреваемых в покушении на СкрипалейСоветский разведчик нашел странности в поведении «отравителей Скрипаля»ДНР потребовала от Украины компенсации ущербаЭротическая модель получила срок за насилие над полицейским
          МИД резко отреагировал на заявление Мэй по делу СкрипалейРаскрыты детали авиаудара ВКС России в ИдлибеГлава Пентагона лично отправится отговаривать Индию от покупки С-400Россия анонсировала «историческое» событие в Сирии
          Полиция рассказала о действиях «отравителей Скрипалей» в АнглииОткрыт первый путепровод «Тавриды» к Крымскому мосту«Украинские патриоты» выдвинули Максаковой ультиматумЭстония арестовала двух человек по подозрению в работе на разведку России

          Главная тема


          Зачем Лондон разыграл второй акт «дела Скрипалей»

          сводный план


          Стали известны предложения по защите экономики России от санкций США

          «задобрить жителей»


          Украинский телеведущий нашел виновного в убийстве евреев среди советских разведчиков

          официальный ответ


          В разбившемся самолете Качиньского был самовольно установленный Польшей прибор

          российский миллиардер


          Абрамович принял меры против санкций США

          брак РКК «Энергия»


          Выяснилось, когда просверлили дырку в «Союзе»

          непризнанные республики


          Киев подготовил реальный план военного разгрома ДНР

          конфликт в Донбассе


          Что ждет Минские соглашения после убийства Захарченко

          демографическая катастрофа


          Как России относиться к бегству жителей с Украины

          церковный ракол


          Сергей Худиев: Что же произошло на самом деле и почему этот Томос так важен?

          «миссионерская позиция»


          Андрей Тесля: Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации

          Миграционный кризис


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Макрону пока не особенно удалось убедить датчан в том, что их нет

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Глава Пентагона лично отправится отговаривать Индию от покупки С-400

          5 сентября 2018, 20:23

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что обсудит с индийскими властями в ходе визита в Нью-Дели закупки у России систем С-400.

          «Определенно, вопрос С-400 будет поднят. Я ожидаю, что он будет поднят Индией. У нас очень открытый диалог», – передает его слова РИА «Новости».

          Он добавил, что страны могут не соглашаться друг с другом, но оставаться партнерами, а также заявил об уважении суверенитета Индии.

          «Так что я уверен, этот вопрос будет поднят», – сказал он.

          Мэттис отправился в Индию вместе с госсекретарем США Майком Помпео.

          Отметим, что США надеются помешать Индии приобрести российские С-400. Так, в Белом доме выразили готовность продавать этой стране «более современное вооружение по сравнению с российским», а также «гораздо более современные технологии».

          Одновременно Госдеп пригрозил санкциями всем потенциальным покупателям российской ЗРС С-400 «Триумф».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............