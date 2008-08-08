Белый дом посулил Индии «более передовые технологии», чем С-400

Высокопоставленный представитель Белого дома выразил готовность продавать Индии «более современное вооружение по сравнению с российским», а также «гораздо более современные технологии», однако отказался уточнить, готов ли Вашингтон предложить Дели аналоги зенитной ракетной системы С-400.

Высокопоставленный представитель Белого дома утверждает, что в американской администрации обсуждают с Индией вопрос антироссийских санкций, введенных в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), и продолжают искать варианты того, как Индия могла бы избежать их, передает РИА «Новости».

Представитель администрации уточнил, что Соединенные Штаты будут оценивать возможность введения санкций против своих партнеров из-за их взаимодействий с Россией в области обороны в зависимости от совершаемой сделки.

Он также выразил готовность продавать Индии «более современное вооружение по сравнению с российским» и предложил Дели «гораздо более современные технологии».

При этом представитель Белого дома отказался уточнить, готов ли Вашингтон предложить Дели аналоги зенитной ракетной системы С-400, передает ТАСС.

«Я не могу обсуждать конкретно С-400, но мы достигли значительного прогресса в переговорах с Индией, нашим партнером в области обороны», – заявил представитель американской администрации высокого ранга.

Он также отметил, что в конечном счете выбор остается за Индией.

Накануне официальный представитель Пентагона в Азии Рэндалл Шрайвер отказался гарантировать Индии безнаказанность за покупку оружия у России.

Напомним, на прошлой неделе Госдеп пригрозил санкциями всем потенциальным покупателям российской ЗРС С-400 «Триумф». После этого стало известно, что Россия снизила окончательную цену на С-400 для Индии.