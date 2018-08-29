Пентагон отказался гарантировать Индии безнаказанность за покупку оружия у РФ

США не могут гарантировать, что позволят Индии закупить российское вооружение без наложения на нее санкций, заявил официальный представитель Пентагона в Азии Рэндалл Шрайвер.

По его словам, может создаться впечатление, что США намерены «полностью защитить отношения с Индией», изолировав ее от любых последствий независимо от того, что они делают. Шрайвер отметил, что Вашингтон может получить серьезные проблемы, если Индия закупит новые платформы и системы из России, сообщает Reuters.

Он отказался пообещать, что Индия будет освобождена от санкций.

Шрайвер пояснил, что США обеспокоены возможной покупкой Индией у России ракетных систем класса «земля-воздух» С-400. По его словам, Вашингтон готов обсуждать с Нью-Дели потенциальные альтернативы.

На следующей недели высокопоставленные представители США отправятся в Индию для переговоров.

На прошлой неделе Госдеп заявил, что США введут санкции в отношении любой страны, которая купит у России зенитные ракетные системы С-400. Россия снизила окончательную цену на зенитные ракетные системы С-400 для Индии. Индия утверждала, что сотрудничество с Россией по поставкам ЗРК С-400 «Триумф» продолжается, несмотря на давление на Дели со стороны США.