США предупредили Индию о последствиях закупки С-400 у России

Если Индия закупит у России современные ЗРС С-400, это может сказаться на сотрудничестве Нью-Дели в области обороны с Вашингтоном, заявил председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США Уильям (Мак) Торнберри.

«Приобретение этой технологии, я боюсь, ограничит уровень, до которого Соединенные Штаты будут чувствовать себя удобно при поставках дополнительных технологий в любую страну», – передает его слова ТАСС.

В то же время Торнберри заявил, что маловероятны прямые санкции Вашингтона против Индии из-за сотрудничества с Москвой в сфере обороны.

«Однако это (приобретение С-400) угрожает возможностям нашей совместной работы в будущем», – заявил Торнберри.

Телеканал NDTV отмечает, что речь может идти о том, что Вашингтон может оказаться не готов поставлять Индии новейшие вооружения – в том числе боевые беспилотники.

Индийские СМИ ранее сообщили, что Нью-Дели обратился к США с просьбой о поставке от 80 до 100 ударных беспилотников Predator C Avenger на 8 млрд долларов.

В апреле сообщалось также, что за индийский рынок собирался бороться Lockheed Martin – производитель американских истребителей F-35.

У Индии с Россией обширные военные связи. В частности, есть совместные проекты по ракетам BrahMos, налажены поставки боевых кораблей, подлодок, в апреле был согласован контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 и т.д. Также возможна покупка Индией российских С-400.

Эти ЗРС уже стали причиной разногласий между Турцией и США – Вашингтон противится покупке этих комплексов Анкарой, так как якобы боится утечки информации о своих истребителях F-35 в Россию.