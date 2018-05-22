Пескова спросили о разговоре Путина и Моди о поставках С-400

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, обсуждал ли президент России Владимир Путин с премьером Индии Нарендрой Моди возможную поставку комплексов С-400.

«Тема военно-технического сотрудничества фигурировала на повестке дня вчерашних переговоров», – передает его слова РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, поднималась ли тема поставки Индии комплексов С-400 на переговорах Путина и Моди. Подробнее Песков говорить отказался.

Путин и Моди встретились в Сочи в понедельник.