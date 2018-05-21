Путин оценил уровень отношений России и Индии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что у двух стран очень хорошее взаимодействие на уровне военных ведомств и в целом высокий уровень стратегического партнерства.

«У нас налажен очень плотный контакт и хорошее взаимодействие между военными ведомствами. И все это говорит об очень высоком стратегическом уровне нашего партнерства», – передает слова Путина ТАСС.

Путин также отметил совместную работу России и Индии во внешнеполитической сфере – на площадках ООН, БРИКС и ШОС.

Кроме того, в понедельник Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Кремль.

«Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Узбекистана в Россию в апреле 2017 года. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и других сферах», – говорится в сообщении Кремля.

Также Мирзиеев поделился с Путиным впечатлениями от своего визита в США, состоявшегося недавно.