Индия подтвердила желание купить С-400 вопреки давлению США

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что сотрудничество с Россией по поставкам ЗРК С-400 «Триумф» продолжается, несмотря на давление США.

«Закон CAATSA не может повлиять на оборонное сотрудничество между Индией и Россией», – цитирует Defence News Ситхараман.

По ее словам, сотрудничество Индии и России в оборонной сфере – это «проверенные временем отношения». Ситхамаран напомнила, что в Индию было поставлено немало оборонной продукции из России.

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) был подписан президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и ввел новые ограничительные меры против России, Ирана и КНДР.

Ранее Индия и Россия достигли заключительной стадии переговоров по поставкам систем С-400 «Триумф».

Напомним, США пригрозили Индии последствиями за покупку С-400 у России.

30 мая сообщалось, что Нью-Дели и Москва завершили переговоры о стоимости ЗРК С-400 «Триумф». Россия поставит Индии С-400 на сумму в 400 млрд индийских рупий (5,93 млрд долларов).

Индийские СМИ сообщали, что Вашингтон не сможет убедить Нью-Дели не приобретать у России комплексы С-400, США могут вскоре отказаться от попыток давления на Индию в этом вопросе.