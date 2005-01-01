Угрозы США в адрес Индии из-за С-400 сочли бесполезными

Вашингтон не сможет убедить Нью-Дели не приобретать у России комплексы С-400, США могут вскоре отказаться от попыток давления на Индию в этом вопросе, пишут индийские СМИ.

Газета «Хинду» приводит на своих страницах мнение западных экспертов.

Так, в частности, Френк О'Доннелл из Белферовского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете в США, заявил, что Вашингтону придется прекратить угрожать Нью-Дели тем, что такая покупка скажется на двусторонних связях в области обороны, передает ТАСС.



«На самом деле Вашингтон, вероятно, скоро прекратит свои угрозы и спокойно смирится с этой покупкой, как только индийские дипломаты смогут объяснить своим американским коллегам, что приобретение С-400 соответствует разделяемой США и Индией цели укрепления региональных возможностей сдерживания китайской агрессии», – сказал он.



Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри заявил, что вопрос о приобретении С-400 Индией может стать для этой страны и технической проблемой.



« Но, чтобы быть максимально эффективной, эта система должна быть объединена с другими системами и компонентами противовоздушной обороны, такими как радары <...>. Но, если некоторые из этих радаров были приобретены у США или у других западных стран, необходимый уровень интеграции не будет возможен из-за проблем безопасности», – заявил Барри.

Напомним, США пригрозили Индии за покупку С-400 у России.

30 мая сообщалось, что Нью-Дели и Москва завершили переговоры о стоимости ЗРК С-400 «Триумф». Россия поставит Индии С-400 на сумму в 400 млрд индийский рупий (5,93 млрд долларов).